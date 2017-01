La Juve cerca il top player. Perché Rakitic può essere il nome giusto

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' una delle possibili, grandi, occasioni sul mercato di gennaio. Ivan Rakitic non trova grande spazio al Barcellona e l'addio non è impossibile. Il Manchester City di Pep Guardiola lo sogna ed è già in trattativa per prenderlo ma, tra un rumor su un presunto gruppo "Whatsapp" e la voglia della Juventus di prendere un top player in mediana, ecco che l'ipotesi bianconera potrebbe tornare a prendere corpo. Arrivare a Corentin Tolisso è complicato per le resistenze del Lione, idem a Blaise Matuidi che è tornato ad essere un perno della mediana del PSG. E se Luiz Gustavo non convince fino in fondo, ecco che Rakitic potrebbe essere un'occasione sì costosa ma ghiotta. Ha giocato l'ultima partita da novanta minuti a fine ottobre, nelle ultime quattro per due è stato in panchina, non convocato con Villarreal e col Las Palmas è sceso sul terreno di gioco del Camp Nou per soli 28'. Rakitic è giocatore da salto di qualità, forse il migliore di quelli su piazza e sul mercato. Guardiola lo aspetta ma l'occasione, per la Juventus, può essere ghiotta.