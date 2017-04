La nuova vita del Milan, ora programmazione e mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è chiusa ieri una delle settimane più intense della storia del Milan. Il closing con la cessione societaria alla Rossoneri Sport Lux e poi l'emozionante derby contro l'Inter hanno regalato al tifoso milanista una centrifuga di sensazioni forti, un misto di speranza, malinconia ed euforia. Da domani però prenderà vita ufficialmente la storia del nuovo Milan, con Marco Fassone che sarà operativo nel suo ufficio a Casa Milan e inizierà a progettare il futuro del club. Con Montella c'è stato un primo contatto venerdì sera a Milanello e poi nel giorno del derby, ma tra le priorità dei cinesi c'è proprio il rinnovo contrattuale del tecnico campano. Montella in conferenza ha fatto capire di voler continuare il rapporto e di sapere già dove intervenire sul mercato per migliorare la rosa, ma evidentemente serve sedersi a tavolino con amministratore delegato e direttore sportivo per studiare le migliori strategie per l'estate. L'idea è creare un Milan subito competitivo, provare a sfruttare il regalo dell'Uefa per centrare il quarto posto come obiettivo minimo stagionale, la Champions è troppo importante per le risorse economiche del club. Fassone, Mirabelli e Montella sarà la triade che dovrà riportare il Milan a vincere e giocare nuovamente le prestigiose gare internazionali, le emozioni del derby o del successo di Doha dovranno tornare ad essere la normalità. La strada è molto lunga ma c'è tutta l'intenzione di programmare bene il futuro e spendere sul mercato per rinforzare quasi tutti i reparti della squadra, perché dalla difesa all'attacco servirebbero almeno un grosso colpo per ruolo, salutare più di un giocare non più adatto al progetto e puntare decisi su elementi di qualità, solo cosi il Milan potrà tornare.