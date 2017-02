La panchina che verrà. Juve, Allegri in bilico e ombre sul futuro

Viaggio nelle panchine del futuro. Un approfondimento per ogni squadra di Serie A, per capire quel che sarà dei tecnici della massima serie.

La rottura è avvenuta a Doha, con lo sfogo di Massimiliano Allegri che la società e lo stesso allenatore si sono affrettati a ricucire. Però le ombre sul domani del tecnico toscano non mancano, chi parla di ciclo giunto già al termine lo fa da tempo e con basi concrete. Perché le sirene sul domani di Allegri non mancano: piace all'Arsenal per impostare il futuro del dopo Arsene Wenger, sussurri portano anche a Parigi per l'eredità di un Unai Emery che in Europa convince ma che in Francia sta steccando. Così la Juventus dovrà risolvere l'arcano, sciogliere le riserve e decidere presto il suo futuro anche se la sensazione è che molto passerà dalla Champions League. Un'eliminazione precoce fugherebbe qualsivoglia dubbio, con una successione che ha per adesso tante tessere di un puzzle tutto da completare. La pista più semplice porta a Paulo Sousa, in rotta con la Fiorentina e che ha lasciato di sè un ottimo ricordo a Torino. Un'altra, affascinante, conduce a Leonardo Jardim che sta trascinando sorprendentemente in alto in Francia il suo Monaco. Poi le voci su Luciano Spalletti, il cui domani con la Roma è in bilico, più il sussurrato sogno Diego Pablo Simeone che non ha però mai nascosto la sua fede nerazzurra.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Possibilità di conferma: 40%

Nomi per il futuro: Paulo Sousa, Leonardo Jardim, Luciano Spalletti, Diego Pablo Simeone