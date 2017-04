La parabola di Brozovic: da Epic a sacrificato sul mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' durato poco più di due anni il rapporto fra Marcelo Brozovic e l'Inter. Il croato, ex Dinamo Zagabria, durante la sua esperienza in nerazzurro ha vissuto praticamente ogni possibile stato d'animo. Dalla curiosità dei tifosi, tipica nei confronti di giocatori poco conosciuti, passando per qualche prestazione di livello, fino ad arrivare alla messa fuori rosa durante la gestione De Boer. Oggi con Stefano Pioli Epic Brozo si è, invece, ritagliato un ruolo importante nelle gerarchie della rosa meneghina, ma non certo imprescindibile. Per questo in estate maturerà il divorzio con l'Inter. Il club di Suning per la mediana coltiva il sogno Marco Verratti e la cessione del croato potrebbe essere necessaria per incassare una liquidità importante per dare l'assalto al regista azzurro