La Gazzetta dello Sport fa il punto sui rinnovi di casa Roma. Tanti contratti da rivedere: Kevin Strootman ha il contratto in scadenza tra quattordici mesi, i lavori in corso sono per un nuovo accordo fino al 2021. Kostas Manolas ha il contratto in scadenza nel 2019 ma la sensazione è che lascerà in estate, mentre Antonio Rudiger e Radja Nainggolan andranno in regime di svincolo, ad oggi, nel 2020.