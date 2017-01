La Scala sul Milan: "Strano che il mercato sia portato avanti dai vecchi dirigenti"

Il vicepresidente dei piccoli azionisti del Milan, Giuseppe La Scala, ha parlato a Sportitalia della situazione di mercato dei rossoneri: “Mi chiedo come sia possibile che a condurre il mercato in una fase di transizione fra la vecchia proprietà e quella nuova legata ai capitali cinesi sia portata avanti dal vecchio management e non da quello nuovo prescelto da quelli che saranno i prossimi proprietari. Se siamo qui a commentare uno scambio fra Gabriel e Storari con il Cagliari c'è qualcosa che non va".