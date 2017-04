La stangata e il futuro: il Genoa attende Izzo, con la Nazionale nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciotto mesi di squalifica per Armando Izzo (25). Questa la recente decisione del Tribunale Federale Nazionale per l'inchiesta 'Dirty Soccer' che ha coinvolto anche l'ex difensore dell'Avellino, costretto a chiudere anzitempo l'attuale stagione con la maglia del Genoa. In attesa di un possibile sconto sullo stop forzato, il difensore cresciuto nel settore giovanile del Napoli e adesso in orbita Nazionale era finito sul taccuino della Fiorentina. Primi contatti positivi ma la recente squalifica ha fermato ogni sviluppo in merito al futuro del calciatore, anche per quanto riguarda il rinnovo col grifone. La cui dirigenza attenderà il ritorno in campo del ragazzo cresciuto a Scampia ma accusato di omessa denuncia per quanto riguarda due gare finite nel mirino per ’calcioscommesse’ quando vestiva la maglia degli irpini, con tanta fiducia in merito a un ritorno in campo nel giro di pochi mesi anche per giocarsi le chance di andare al Mondiale con la spedizione azzurra del ct Giampiero Ventura. Intanto il Genoa attende novità sulla squalifica e il ritorno in campo di Izzo, la Fiorentina ma anche le società interessate all'ex Napoli restano alla finestra.