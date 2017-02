© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei mesi scorsi Alexandre Lacazette, forte attaccante del Lione, era stato seguito con attenzione da Juventus e Napoli, fra le altre. Il francese ha parlato del suo futuro ai microfoni di Canal +: "Credo che sia davvero arrivato il momento giusto per partire. Quest'estate ci sarà bisogno di un cambio di scenario, dovrò provare qualcosa di diverso per proseguire la mia crescita come calciatore e come uomo. Continuerò a lavorare con la speranza che in estate possano arrivare buone opportunità".