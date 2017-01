Lazio, addio Djordjevic. Il Crotone sfida Genoa e Lione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando arrivò dal Nantes, soprattutto per l’impatto immediato che riuscì a dare alla squadra, Filip Djordjevic sembrava un vero e proprio affare. Arrivato a zero, aveva tutti i numeri per imporsi ai vertici della classifica cannonieri in Italia. Il tempo però è stato tiranno con lui e non ha certamente confermato quanto di buono fatto e visto nelle prime settimane nel Belpaese. Prima ha perso il posto da titolare, oggi è praticamente un corpo estraneo alla rosa di Inzaghi. Per questo, a gennaio, sarà cessione certa: su di lui ci sono molte squadre, italiane ed estere. Nelle scorse settimane sembrava il Genoa il club più vicino, ma l’inserimento del Lione ha un po’ stravolto i piani e rallentato l’operazione. Tanto più che nelle ultime ore si è pure inserito il Crotone, che può garantire palcoscenici meno ambiziosi ma certamente minuti di gioco buoni per tornare a farsi vedere. Il problema, fino ad oggi, è stato quello legato alle pretese di Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste non ha niente in contrario alla sua cessione, ma per il cartellino chiede una cifra fra i 6 e i 7 milioni. Non pochi, soprattutto per un attaccante che ultimamente ha visto raramente il campo.