Lazio, Alvaro Gonzalez è un caso: un addio che fa discutere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alvaro Gonzalez lascia la Lazio e firma con il Nacional Montevideo. Però Il Messaggero fa capire come non sia quella la notizia, perché se l'uruguagio dice addio dopo 7 anni - era arrivato nel 2010 - il contratto firmato con il club sudamericano è arrivato grazie a un permesso temporaneo concesso dalla FIFA e verrà ratificato entro 50 giorni. Come con Zarate, la Lazio aspetterà la decisione e poi si appellerà: intanto dovranno essere riconosciuti gli stipendi arretrati.