Lazio-Alvaro Gonzalez, epilogo scontato. El Tata saluterà in anticipo

© foto di Federico Gaetano

"Penso che a gennaio andrò via. Già da tempo sto pensando di lasciare la Lazio, visto che non vengo praticamente utilizzato. La società e l’allenatore non puntano su di me, per cui non vedo come potrebbero ostacolare una mia partenza. Con la mia cessione ci guadagnerebbero tutti". Parole chiare, decise, di chi non ha molti dubbi. E del resto, guardando a questa prima parte di stagione, sembra quantomeno difficile dare torto ad Alvaro Rafael Gonzalez Luengo, o più semplicemtne Alvaro Gonzalez. Dopo 113 presenze in maglia biancoceleste dal 2010 al 2015, infatti, per il centrocampista uruguaiano le cose hanno cominciato a prendere una piega diversa. Prima il prestito (sfortunato) al Torino, poi la parentesi - nella scorsa stagione - al club messicano dell'Atlas. 19 presenze complessive che gli sono valse il ritorno a Roma, ma non l'utilizzo che sperava. Mai impiegato da Inzaghi (fuori dalla lista dei 25) e col contratto in scadenza a giugno, per El Tata l'ipotesi di una partenza anticipata durante il prossimo mercato di gennaio ha acquistato ogni giorno sempre più forza, fino a diventare quasi una certezza. Il Nacional di Montevideo sarebbe pronto a riprenderselo, ma nonostante i 32 anni non è da escludere a priori la pista che porta in Europa, o addirittura ad una permanenza in Italia.