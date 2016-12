Lazio, avvocato Gentile: "Sanzione di Lulic concordata tra le parti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la squalifica di Lulic, ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it ha intercettato l'avvocato biancoceleste Gian Michele Gentile: "È stato fatto un patteggiamento, quindi l’abbiamo concordato con la procura. È una sanzione concordata tra le parti, per cui piuttosto che andare al deferimento e fare il processo abbiamo preferito chiuderla in questo modo. La sanzione è di 20 giorni a partire da oggi, per cui (in chiave campionato, ndr) salterà soltanto la gara contro il Crotone. Per quanto riguarda la Lazio invece c’è stata un’archiviazione, perché la società ha immediatamente preso le distanze da queste dichiarazioni, chiedendo scusa e quindi ha ottenuto l’esimente dell’intervento immediato”.