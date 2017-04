Lazio, Biglia: "Ora testa al Palermo. Il pari lascia l'amaro in bocca"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si ferma contro il Napoli, ma a Marassi c'è. Lucas Biglia è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista per commentare il pareggio per 2-2 contro il Genoa: "Abbiamo reagito, ma ci sono stati degli aspetti negativi che non ci hanno permesso di vincere. Questo ci lascia l'amaro in bocca. Adesso subito testa al Palermo. Di fronte avevamo una squadra tosta, abbiamo trovato un ambiente impegnativo. Dovevamo fare quello che avevamo provato in settimana, ma non ci siamo riusciti. La qualifica di finale di Coppa Italia ci ha fatto rilassare un po': abbiamo avuto un mese di nervosismo, il derby si vive così qui. Secondo me ci siamo rilassati un po'. Dobbiamo risollevarci subito e prendere i tre punti domenica. Per noi oggi sono due punti persi. Speriamo di rimettere già mercoledì la testa a Palermo, per riprenderci l'intera posta in palio".