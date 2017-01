Lazio, buone notizie per El Ghazi. Mendes lavora per Keita in Premier

© foto di Gaetano Mocciaro

Ultime novità sul mercato della Lazio, che arrivano attraverso le colonne del quotidiano Il Messaggero. In casa biancoceleste arrivano buone notizie su Anwar El Ghazi (21), esterno offensivo dell'Ajax proposto dall'agente Jorge Mendes. Il manager portoghese lavora su più tavoli, sia per il suo assistito, sia per portare Keita in Inghilterra. Ad ogni modo, i lancieri sembrano ben disposti ad aprire il dialogo sul prestito oneroso per El Ghazi. Circa un milione, per poi fissare tra 8 e 9 milioni di euro la cifra del riscatto per giugno.