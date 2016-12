Lazio, caccia all'attaccante: torna di moda il nome di Borini

Lazio a caccia di attaccante in vista del mercato di gennaio. Con Djordjevic in uscita e con Keita che sarà assente per gli impegni con la sua nazionale, Simone Inzaghi ha bisogno di almeno un rinforzo in attacco. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero, torna di moda il nome di Fabio Borini, vecchio pallino di Tare, che ora non costa così tanto. L'ideale sarebbe Manolo Gabbiadini, ma il suo ingaggio è un problema. Occhio pure a Kevin Lasagna del Carpi e ad Alberto Paloschi dell'Atalanta.