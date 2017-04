Lazio, c’è il Papu nel mirino per sostituire Keita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sulla Lazio, con Keita Baldé Diao (22) che non ha intenzione di rinnovare. Il Nazionale senegalese è dunque in uscita, così il club di Claudio Lotito sta cercando un esterno offensivo di qualità per prendere il posto dell’ex calciatore delle giovanili del Barcellona. I calciatori nel mirino del ds Igli Tare sono molti, ma il vero sogno di Simone Inzaghi risponde al nome di Alejandro Gomez (29) dell’Atalanta. A riferirlo è Sportmediaset.it.