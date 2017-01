Lazio, Cataldi al Genoa può agevolare l'arrivo di Perin in estate

© foto di Federico De Luca

L'operazione tra Lazio e Genoa per Danilo Cataldi, da poco ufficiale, in estate potrebbe agevolare il passaggio di Mattia Perin in biancoceleste. Il club di Lotito ha infatti strappato una sorta di 'promessa' in vista del prossimo mercato che vedrà la Lazio cercare un nuovo portiere al posto di Marchetti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.