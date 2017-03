Lazio, conferme su Duvan Zapata. Piace anche il Cholito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Duvan Zapata sembra essere sempre più lontano da Napoli. L'Udinese potrebbe provare a trattenerlo, ma su di lui - come anticipato qualche giorno fa da TMW - ora ci sono gli occhi anche della Lazio. Stando a quanto riferisce l'emittente romana Radiosei, il ds laziale Igli Tare ha in mente un grande colpo per l'attacco e sta valutando il profilo del colombiano oltre quello di Giovanni Simeone del Genoa.