Lazio, Crecco: "Non avrei mai creduto di vivere una serata così"

© foto di Federico De Luca

Luca Crecco, giovane jolly della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel del suo esordio nel derby contro la Roma: "Non avrei mai creduto di vivere una serata come questa solo qualche mese fa. Sono contentissimo di quello che è successo stasera. Non era facile subentrare in una partita così importante perché non vincevamo da tanto. Ho fatto di tutto per dare una mano alla squadra. E' stata una gioia. Cosa mi aspetto dal futuro? Conosco tutti da un sacco di anni. Sono un gruppo fantastico. Posso fare tanti ruoli, anche l'esterno di centrocampo. Nello spogliatoio abbiamo fatto un gran casino, ma non abbiamo fatto ancora niente, c'è ancora il ritorno da giocare".