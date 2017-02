Lazio, dall'Inghilterra: anche Arsenal e Chelsea su Keita

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dall'Inghilterra arriva la notizia che Chelsea e Arsenal già nella finestra di mercato appena conclusasi hanno provato a strappare Keita Balde alla Lazio. I due club londinesi avrebbero chiesto notizie sul giovane talento senegalese, ma l’approccio non si è poi concretizzato in un’offerta. L’assalto, invece, sostiene il Daily Star, avverrà la prossima estate, quando molto probabilmente l’esterno d’attacco biancoceleste farà le valige qualora qualcuno si presenti negli uffici di Lotito con un’offerta da almeno 30 milioni, la cifra che il presidente del club capitolino considera la base per sedersi al tavolo delle trattative, anche se, bisogna ricordare, il contratto del calciatore scade nel 2018. Su Keita è fortissimo l’interesse anche di altri club, fra i quali vi è Milan, che con la nuova proprietà potrebbe tentare anch'essa l’assalto a giugno. A riportarlo è AlfredoPedulla.com.