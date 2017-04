© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nome nuovo per la Lazio in vista della prossima estate. Secondo il portale Bsiderats.nl i biancocelesti hanno messo nel mirino Enes Unal, attaccante del Twente in prestito dal Manchester City. I primi contatti col club inglese sarebbero già andati in scena e la prima richiesta è di 10 milioni di euro.