Lazio, dalla Spagna: piace Mariano Diaz del Real Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Siviglia, Deportivo La Coruña, Malaga, Eintracht Francoforte. Queste le squadre interessate a Mariano Diaz, 23enne punta del Real Madrid che saluterà la formazione di Zinedine Zidane a gennaio per trovare maggiore spazio. As fa sapere che anche la Lazio avrebbe messo gli occhi sul calciatore di origini dominicane, il quale - nelle sei presenze registrate in questa stagione - ha realizzato ben cinque gol in appena 157 minuti trascorsi in campo.