Lazio, De Vrij: "Il derby è fondamentale, non vediamo l’ora di giocarlo"

© foto di Federico Gaetano

Stefan de Vrij, difensore della Lazio, commenta ai microfoni di Lazio Style Channel la vittoria ottenuta sul Palermo: "Il primo tempo abbiamo avuto l’approccio giusto, volevamo dare un segnale dopo la settimana scorsa. Poi non ci siamo più fermati. Alla ripresa non siamo tornati bene, ma era importante vincere visti i risultati delle concorrenti. Abbiamo creato tante occasioni a Genova, oggi siamo stati bravi a fare gol subito. I tifosi studiano l’olandese per me? Non so come sia possibile, a me fa molto piacere (ride, ndr). Il derby ora è fondamentale, ci sono tanti scontri diretti. Non c’è mai un favorito, non vediamo l’ora di giocarlo. Può essere che ci sarà una difesa a tre, ma dovete chiederlo al mister".