Lazio, De Vrij tentenna sul rinnovo: le big d'Europa alla finestra

Un attesa tutt'altro che rassicurante, per la Lazio, quella relativa al rinnovo di Stefan de Vrij. Lo stesso difensore ex Feyenoord ha chiarito in conferenza stampa ad inizio mese che non sono previsti incontri con la società per discutere il prolungamento di contratto. Lotito e Tare vorrebbero blindarlo con tanto di clausola rescissoria, mentre il giocatore preferisce intanto guardarsi attorno valutando le tante richieste che da qui fino a giugno orbiteranno dalle parti di Formello. Oltre al Milan, da tempo alla ricerca di un difensore, c’è sempre l’interesse del Manchester United, che già prima del suo approdo alla Lazio aveva posato gli occhi sul giocatore (nell’estate del 2014, in virtù dell’imminente approdo di Van Gaal ai Red Devils). Ma non solo: come riporta Il Tempo, anche Chelsea e Bayern Monaco potrebbero in estate fiondarsi sul giocatore in caso di mancato accordo con i biancocelesti. Lotito chiede almeno 35 milioni, una cifra comunque alla portata per le casse dei bavaresi e dei due club d’Oltremanica.