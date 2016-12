Lazio, De Vrij via in estate. Bayern e Chelsea in agguato

© foto di Federico Gaetano

Per Il Tempo il rinnovo di Stefan De Vrij con la Lazio è "impossibile". Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano romano l'olandese avrebbe già deciso di lasciare in estate la Lazio per tentare una nuova avventura in un top club europeo. Sulle sue tracce Bayern Monaco e Chelsea, pronte a presentare un'offerta da 35 milioni di euro.