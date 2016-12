Lazio, Djordjevic bocciato da Inzaghi. Il Genoa per riconquistare la A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filip Djordjevic e un futuro, con ogni probabilità, lontano dalla Lazio. Dopo aver sorpreso tutti alla sua prima stagione in Italia con nove gol e tre assist in 27 presenze, lo scorso anno il serbo è stato rallentato dagli infortuni e ha perso progressivamente posizioni nelle gerarchie di Pioli e Inzaghi (sei gol e due assist in 31 presenze). Quello attuale per lui doveva essere il campionato del rilancio, ma vuoi per l'exploit di Immobile e Keita vuoi per la sua scarsissima vena realizzativa (zero centri in altrettante partite finora), per Djordjevic potrebbe essere giunto il momento di cambiare aria. La finestra di mercato di gennaio sembra infatti la soluzione giusta per provare a riconquistare un ruolo da protagonista in Serie A. Mister Inzaghi lo ha già bocciato, Juric pensa a lui per il dopo-Pavoletti.