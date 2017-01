Lazio, due cessioni in ponte. E si valuta il futuro di Kishna

© foto di Federico Gaetano

Due cessioni in vista in casa Lazio: secondo quanto riferito da Il Messaggero, il club biancoceleste fra oggi e domani cercherà di far partire Alvaro Gonzalez e Ravel Morrison. Il primo dovrebbe rescindere e tornare in patria; l'inglese invece dovrebbe partire in prestito. In biico il futuro di Ricardo Kishna: se dovesse partire, vi sarebbe l'idea Alessio Cerci.