Lazio, Gonzalez: "Via a gennaio. Con la mia cessione ci guadagneranno tutti"

© foto di Federico Gaetano

Alvaro Gonzalez saluterà a gennaio la Lazio. L'uruuguayano non rientra nei piani dei biancocelesti e su di lui c'è il Velez Sarsfield: "Penso che a gennaio andrò via. Già da tempo sto pensando di lasciare la Lazio, visto che non vengo praticamente utilizzato. La società e l’allenatore non puntano su di me, per cui non vedo come potrebbero ostacolare una mia partenza. Ci sono diversi club interessati, sono stati avviati dei contatti. Il mio desiderio è quello di giocare, la Lazio dovrebbe farmi partire visto che sta pagando lo stipendio di un calciatore che non gioca mai. Con la mia cessione ci guadagnerebbero tutti. Ora si sta per aprire il periodo del calciomercato, per cui resto in attesa perché ho la voglia e la necessità di tornare in campo e giocare" sono le sue parole a Futbol.