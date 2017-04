Lazio, il Benfica si inserisce nella corsa per Vizeu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio dovrà guardarsi le spalle dall'arrivo del Benfica se vorrà potare in Italia Felipe Vizeu, attaccante classe '97 del Flamengo e grande protagonista con il Brasile nel Sudamericano Sub 20 dello scorso febbraio. Secondo i media brasiliani i portoghesi starebbero seguendo il giovane calciatore da oltre un anno e avrebbero incontrato nei giorni scorsi gli agenti dell'attaccante per sondare il terreno. Nelle prossime settimane inoltre potrebbe arrivare un'offerta ufficiale che si aggira sugli 8 milioni di euro. Cifra piuttosto lontana dalla clausola di rescissione fissata in 70 milioni presente nel contratto che lega Vizeu al club fino al 2020.