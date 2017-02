Lazio, Immobile: "Contro il Milan sfida importante. Il derby? È ancora presto"

Intervistato a Roma a margine dell'evento 'Lazio nelle scuole', l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha spiegato: "Con il Milan sarà una gara importante, sfidiamo una rivale che ieri ha vinto a Bologna in nove. Un po' mi pesa non aver segnato a una big, anche se l'Atalanta ormai può essere considerata come tale.

Sul derby l'ex Torino prosegue: "È ancora presto, ci sono tante partite e ora si parla solo del Milan, siamo sul pezzo per lunedì".