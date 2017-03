Lazio, Immobile crea dipendenza: i suoi gol fanno volare Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 2017 della Lazio vola sulle ali spiegate di Ciro Immobile. 7 gol in 8 partite giocate e 6 vittorie arrivate grazie alla sua firma. Solo in due occasioni (3 se si conta la squalifica per somma di ammonizioni scontata nella sconfitta contro il Chievo Verona): la prima nella sconfitta contro la Juve, la seconda nel pareggio contro il Milan. Leggendo questi numeri possiamo tranquillamente affermare che i gol dell'attaccante napoletano servono come il pane alla rosa di Inzaghi. Gol spesso decisivi che portano la squadra alla vittoria e che lanciano il bomber anche verso la Nazionale, punto fermo degli azzurri targati Ventura. Lui e Belotti per sognare in grande; lui per permettere alla Lazio di volare verso l'Europa e magari verso la finale di Coppa Italia. Immobile-dipendente forse no, almeno in senso lato, ma è bene ricordare che senza i suoi gol, i biancocelesti difficilmente riescono ad essere ugualmente cinici e incisivi come successo ieri a Bologna.