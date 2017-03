Lazio, Immobile: "Orgoglioso della reazione, lotta per la Champions difficile"

Risultato finale: Lazio-Torino 3-1

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha commentato così il successo sul Torino ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene. Una volta sbloccato il risultato, la gara sembrava nelle nostre mani. Abbiamo preso un gol inaspettato, ma sono felice ed orgoglioso dei miei compagni perché abbiamo avuto una reazione da grande e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Terzo posto? Mancano dieci partite, è importante aver guadagnato punti su Atalanta e Milan. Ma la lotta per la Champions è difficile: abbiamo vinto quattro partite consecutive e dobbiamo continuare su questa strada".

Sul gol realizzato contro la sua ex squadra e sulla mancata esultanza, Immobile ammette: "Ho tanti amici lì, sono affezionato alla città ed alla gente. Era rispettoso non esultare, ma ora sono felice qui e voglio far bene. Belotti? Sta facendo benissimo, prima della partita ci siamo sentiti. Siamo compagni in nazionale: non era una sfida tra noi, ma tra Lazio e Torino".