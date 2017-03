Lazio, Immobile: "Serata perfetta. Bologna crocevia della stagione"

© foto di Federico Gaetano

Ciro Immobile, attaccante e goleador nella partita contro la Roma, ha parlato a Lazio Style Channel al termine del match di Coppa Italia: "Serata perfetta? Sì è vero. Siamo felici perché abbiamo meritato. E' stato tutto incredibile. Sono felice perché abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana. Faccio i complimenti ai miei compagni perché hanno dimostrato che giocando da squadra si possono fare cose straordinarie. Il mio compito era quello di allungare la linea per gli inserimenti e tutti sono stati perfetti in questo. L'emozione del gol? Una gioia da condividere con tutti. Keita mi ha fatto un grande assist. E' bello fare gol sotto la Curva Nord nel derby. Mantenere i piedi per terra? Dobbiamo essere bravi nello spogliatoio a festeggiare ma anche a compattarci subito perché la gara contro il Bologna è un crocevia fondamentale per il nostro campionato. Vogliamo vincere. So di aver dato una mano alla squadra e sono felice per questo. Obiettivo di gol stagionali? L'obiettivo è quello di continuare a fare bene. Se mi faccio trovare pronto come stasera, l'occasione a partita ce l'ho sempre. Mi è dispiaciuto tanto contro il Milan perché non sono mai arrivato lucido davanti alla porta. Voglio continuare a fare bene e a segnare".