Lazio, incontro per il rinnovo di Keita. Senza accordo cessione e gennaio

Secondo Sky Sport nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro fra la Lazio e l’entourage di Keita Balde. Il club biancoceleste continua a forzare per il rinnovo, ma ancora l’accordo non c’è. Se la firma non dovesse arrivare nei prossimi incontri il giocatore potrebbe finire sul mercato, con Lotito che continuerà a chiedere 30 milioni come in estate.