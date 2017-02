Lazio, Inzaghi: "Continuiamo a crescere, blackout dopo il doppio vantaggio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla a Sky del netto successo sul campo del Pescara: "Abbiamo avuto un ottimo approccio e sullo 0-2 abbiamo abbassato la guardia, pensando di aver già vinto. Abbiamo preso i due gol e alla fine abbiamo sistemato le cose, mettendo a posto i conti che avevamo lasciato in sospeso sabato scorso".

Su Keita: "E' un calciatore per noi fondamentali. Si è allenato solo tre volte dopo il ritorno in Coppa d'Africa e mi ha subito convinto. Chiaro che abbiamo tante risorse, abbiamo vinto anche senza Keita, ma lui certamente è importante per noi".

La Lazio vuol restare in alto: "Abbiamo già dimostrato di valere posizioni importanti. C'è un processo di crescita che continua, siamo contenti di aver vinto due gare non certo semplici come quella contro l'Inter e Pescara".

Qualcosa da migliorare dietro: "A Milano abbiamo fatto bene, chiaro che bisogna migliorare. Ma la difesa va sempre supportata dal resto della squadra".