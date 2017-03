Lazio, Inzaghi: "Keita avrebbe giocato, ma ha saltato due allenamenti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di RaiSport. "Noi dobbiamo essere bravi a pensare gara dopo gara, nessuno si ferma, davanti, per noi oggi era una partita importantissima. Il Torino ci ha dato filo da torcere. Keita è stato bravissimo, non era successo niente perché aveva un permesso concordato. Ha avuto un problema: un taglio al piede che gli ha fatto perdere i primi due giorni di allenamento. Senza saltarli avrebbe giocato dall'inizio. Anche Lukaku e Wallace sono entrati bene. I primi due cambi li ha fatti il dottore, spero non sia nulla di grave, vedremo nei prossimi giorni".