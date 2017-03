Lazio, Keita e la presunta richiesta folle. L'agente: "Trattativa mai esistita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Genio e sregolatezza. Potrebbe essere questa la sintesi perfetta della storia (d'amore) fra la Lazio e Keita Balde. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2018 e da mesi si parla della trattativa per il suo rinnovo. Un rinnovo che, giusto specificarlo, non è mai sembrato davvero vicino alla fumata bianca. Le alte cifre richieste, le tante (e normali) offerte ricevute e chissà quante altre situazioni hanno per ora bloccato un prolungamento che forse mai arriverà. E proprio nella giornata di oggi, la vicenda ha vissuto nuovi sviluppi: in mattinata Il Messaggero ha raccontato di una richiesta fuori mercato del giocatore che firmare avrebbe chiesto addirittura 3,5 milioni a stagione. Ben 5 volte di più rispetto a quanto percepito attualmente. La risposta dell'agente di Keita, Roberto Calenda, non si è fatta attendere ed è arrivata tramite Twitter: "Un articolo completamente sballato su Keita con cifre errate di una trattativa che non è mai esistita. Errori nella ricostruzione. Giudizi e aggettivi. Ma soprattutto la mancanza di rispetto. Tutto quello che un giornalista non dovrebbe mai fare. Diffidate da questi articoli di propaganda. Questo non è giornalismo!".

In merito a quanto apparso oggi su "Il Messaggero" nell'articolo su @keitabalde14 pic.twitter.com/qbUin53d42 — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) March 15, 2017

Pochi minuti dopo il messaggio dell'agente, ecco anche l'ironica risposta del diretto interessato sempre tramite il noto social network.

Imparate a fare il vostro lavoro bene almeno #cheMondo🙈 #solobugie — keita balde diao (@keitabalde14) March 15, 2017