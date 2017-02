Lazio, Keita: "Il mio futuro? Viviamo il presente e andiamo avanti"

© foto di LINGRIA/PHOTOVIEWS

Ai microfoni di Sky Sport dopo Empoli-Lazio ha parlato Keita Balde Diao: “Sono tre punti fondamentali, guardiamo partita dopo partita. Ci è dispiaciuto il pari col Milan, oggi grazie a Dio abbiamo portato a casa i tre punti. Sono sincero non guardo la classifica né le squadre che sono dietro, dobbiamo divertirci e vincere le partite. Quest’anno sto giocando tante partite, mi piace giocare e aiutare la squadra. Se devo fare lo spaccapartite, lo faccio. Il futuro? Viviamo il presente, voglio dare il massimo per i tifosi. Li ringrazio per i loro cori, ma ora andiamo avanti”.