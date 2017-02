Lazio, Kishna potrebbe essere già riscattato dal Lille

© foto di Federico Gaetano

Il Lille è già pronto al riscatto di Kishna, ala arrivata nell'ultimo giorno di mercato dalla Lazio. Come spiega Il Messaggero, i dirigenti della società francese giurano che è già quasi tutto pronto per il riscatto dell'olandese, per cui saranno versati circa 12 milioni nelle casse dei capitolini. La plusvalenza sarebbe alta, perché pagato 6 milioni di euro ma con già un anno e mezzo di ammortamento.