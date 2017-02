Lazio, l'ex Gonzalez: "Il club chiedeva tanto per me, cessione impossibile"

© foto di Federico Gaetano

Alvaro Gonzalez, ex giocatore della Lazio, ha parlato così dei suoi ultimi mesi da giocatore biancoceleste: "Sentivo l'obbligo di cambiare la mia situazione e il Nacional era la migliore destinazione per farlo. Prima di rescindere unilateralmente il mio contratto, molti club erano interessati ma hanno lasciato perdere a causa di questa situazione. A gennaio la Lazio chiedeva tanti soldi. Una cifra che, vuoi l'età, vuoi i mesi di inattività, vuoi la scadenza contrattuale ormai vicinissima (giugno 2017, ndr) non rendeva possibile una mia cessione. Quando ho finalmente rescisso, un paio di club brasiliani erano interessati a me, ma sono felice di aver firmato con il Nacional", evidenzia LaLazioSiamoNoi.it.