Lazio, la priorità è il rinnovo di Biglia. Ma non sarà facile

Il rinnovo di Lucas Biglia diventa la priorità della Lazio per il 2017. Il contratto del play argentino è in scadenza nel 2018, il presidente Lotito intende rinnovarlo almeno fino al 2020. Con una proposta che prevede praticamente di raddoppiare l’ingaggio attuale per arrivare ai tre milioni a stagione attraverso vari bonus, spiega La Gazzetta dello Sport. Da parte di Biglia è stata espressa la propria disponibilità a restare, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Ci sono diverse clausole da discutere, compresa quella legata al numero di presenze che fa prevedere alcune tensioni. Intanto, a metà gennaio, è atteso a Roma l’agente del giocatore, Enzo Montepaone. Potrebbe essere l’occasione per la svolta.