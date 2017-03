Lazio, Lulic: "Nessun problema con Keita. Obiettivo Europa League"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Lazio, Senad Lulic, ha parlato a RaiSport al termine della gara contro il Torino. "Non abbiamo mai pensato di non portare a casa questi tre punti, ci credevamo anche dopo l'1-1. Keita? Non c'è nessun problema, lo create voi, è come tutti gli altri. Sta facendo una grande stagione, è sempre pericoloso quando entra e ti fa vincere le partite. Sono contento per lui e per noi. Il nostro obiettivo è quello di entrare in Europa League, ma se quelle davanti hanno qualche passo falso vogliamo sfruttarlo".