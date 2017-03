Lazio, Lulic: "Vogliamo tornare in Europa ma ora è presto per parlare"

© foto di Federico Gaetano

Senad Lulic ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Torino: "Sognare si può. Il nostro obiettivo è tornare in Europa. Noi stiamo facendo grandi cose, mancano 10 partite e può succedere di tutto. Noi vogliamo rimanere lì dove siamo adesso ma se le squadre davanti a noi fanno mezzo passo falso vogliamo sfruttarlo. Oggi è stato importante vincere e siamo contentissimi per questo".

L'estate scorsa avresti mai detto di essere in questa posizione di classifica?

"Sinceramente no. Siamo contenti anche per questo, è un lavoro che stiamo facendo da una stagione col mister. E' presto però per parlare perchè può succedere di tutto. Dobbiamo essere concentrati, far bene e rimanere su questa strada".

Il gol di Keita?

"Siamo contentissimi tutti ma sicuramente anche lui. E' entrato bene, come sempre e ti fa vincere le partite".