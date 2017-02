Lazio-Milan - Sfida per l'Europa League, con difese in difficoltà

Gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio lunedì alle ore 20.45.

Il Milan continua a non avere un terzino sinistro in campo se non quello costretto, perché Vangioni non sarebbe di certo né la prima né la seconda alternativa. Espulsi Paletta, fatto male Romagnoli, giocheranno Gustavo Gomez e Zapata, oltre al solito Abate sulla destra. Bacca rischia il posto, così come Lapadula. Dall'altra parte rientra Radu ma potrebbe essere sacrificato Basta.

MOMENTO DI FORMA - Strisce abbastanza differenti per le due squadre, con i biancocelesti che hanno perso con il Chievo Verona dominando nella penultima di campionato, oltre ad alzare bandiera bianca con la corazzata Juventus. Nove punti sono comunque un bel bottino. Quattro per il Milan che ha rischiato la quarta sconfitta consecutiva contro il Bologna, ma in nove (anzi, otto e mezzo) è riuscito a vincere all'ultimo minuto con una magia di Deulofeu.

Le ultime cinque gare della Lazio.

Lazio-Crotone 1-0

Lazio-Atalanta 2-1

Juventus-Lazio 2-0

Lazio-Chievo 0-1

Pescara-Lazio 2-6

Le ultime cinque gare del Milan.

Torino-Milan 2-2

Milan-Napoli 1-2

Udinese-Milan 2-1

Milan-Sampdoria 0-1

Bologna-Milan 0-1

TRIDENTI TASCABILI - Sarà interessante capire quali saranno gli equilibri fra le due squadre, schierate con moduli speculari e attaccanti più o meno simili. Non c'è il lungagnone, né da una né dall'altra parte, ma calciatori sguscianti in grado di regalare la superiorità numerica. Per questo, soprattutto in casa Lazio, non si può escludere un possibile cambio di modulo per fronteggiare la velocità di Deulofeu.