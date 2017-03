Lazio-Milinkovic, ipotesi rinnovo con la clausola

© foto di Federico Gaetano

Su Milinkovic Savic si sono cominciati a muovere parecchi grandi club europei, spiega La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo della Lazio è prolungare di due anni l’attuale accordo, posticipando la scadenza al giugno 2022. In ballo, ovviamente, c’è anche un ritocco all’ingaggio. Ma l’aspetto più importante è l’inserimento di una clausola di rescissione, in modo da non precludere la comprensibile ambizione del calciatore a trasferirsi in un top club se dovessero esserci richieste.