Lazio, Milinkovic-Savic blindato: Lotito ha trovato una miniera d'oro

È sicuramente uno dei migliori giocatori della Lazio di questa stagione. Stiamo parlando di Milinkovic-Savic, giocatori arrivato in biancoceleste dopo un lungo duello con la Fiorentina, con il ragazzo che era addirittura arrivato in sede a Firenze, salvo poi ripensarci all'ultimo minuto. Lotito si è ritrovato in casa una potenziale miniera d'oro: la stagione del serbo è stata, fino ad oggi, eccelsa, con tutte le big italiane e non solo che hanno iniziato a sondare il terreno. La Lazio ha deciso di blindarlo con un nuovo contratto fino al 2022. Contratto, che come ha specificato l'agente, non prevede nessuna clausola rescissoria. Il gigante del centrocampo biancoceleste piace tantissimo a Manchester United e Chelsea, ma oggi, per strapparlo a Lotito dopo il rinnovo, serviranno davvero tantissimi milioni.