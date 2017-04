Lazio-Milinkovic-Savic, nessuna clausola nel contratto: lo specifica l'agente

Non c'è alcuna clausola rescissoria nel nuovo contratto stipulato da Sergej Milinkovic-Savic con la Lazio valido fino a giugno 2022. A precisarlo ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it il suo procuratore Mateja Kezman: "Non so chi abbia messo in giro queste voci e perché. Non abbiamo mai parlato di questo genere di contratto, perché io non lavoro secondo questi principi. Nel mio lavoro, il mio principio base è che tutti siano felici dopo ogni contratto: giocatore, società ed agente. Posso dire quindi che per il nuovo contratto di Milinkovic siamo tutti felici".