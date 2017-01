Lazio, Morrison e il Wigan. Joyce: "Vogliamo valutare come sta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dai microfoni di SkySports UK arrivano alcune dichiarazioni di Warren Joyce, tecnico del Wigan, in merito a Ravel Morrison, esterno offensivo della Lazio, che si sta allenando con i Lactics: "Ravel non sta giocando con continuità da molto tempo. So quale sia il suo talento, lo conosco dai tempi del Manchester United. Per noi si tratta di un'opportunità unica proprio perché abbiamo modo di vederlo e valutare la sua condizione. Vogliamo capire a quale punto sia la sua carriera".