Lazio, ora Paloschi e poi Simeone jr

La Lazio sta puntando i nuovi attaccanti per il futuro della squadra. Nel mirino c'è Alberto Paloschi, centravanti di proprietà dell'Atalanta - e finito ai margini con Gian Piero Gasperini - che potrebbe liberarsi a gennaio, soprattutto in caso di addio di Filip Djordjevic. Per il futuro, come spiega Tuttosport, c'è anche Giovanni Simeone, figlio del Cholo e di proprietà del Genoa.