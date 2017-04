© foto di Federico De Luca

Mentre la Roma punta Kessie la Lazio ha in mente un altro dei "ragazzi terribili" di Gian Piero Gasperini. Si tratta, secondo Il Tempo, di Remo Freuler. Per il centrocampista svizzero il presidente Claudio Lotito vorrebbe imbastire una trattativa congiunta a quella per il riscatto da parte della Dea del cartellino di Etrit Berisha.